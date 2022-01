Derde ronde is het eindstation voor Luca Brecel op Shoot Out-snookertoernooi: misrekening komt onze landgenoot duur te staan

Luca Brecel is er op het Shoot Out-snookertoernooi niet in geslaagd om de finale te behalen zoals zes jaar geleden. Onze landgenoot verloor dit keer in de derde ronde van de Engelse amateur Simon Blackwell.

Een Shoot Out-toernooi is een zeer speciaal toernooi in het snooker. Zo wordt er maar één frame gespeeld en krijgt de speler die aan de beurt is slechts 15 seconden voor een shot, terwijl dat in de laatste 5 minuten slechts maar 10 seconden is voor een shot. Zo duurt een match maar maximaal 10 minuten.

Brecel kon hier al eens de finale in halen, maar nu is onze landgenoot niet voorbij de Engelsman Simon Blackwell geraakt. Brecel verloor in zijn derde ronde met 54-35 van Blackwell na een misrekening.