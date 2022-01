Francis Ngannou verdedigt succesvol zijn wereldtitel in de UFC: Kameroener haalt het na spannende wedstrijd van Fransman

Deze nacht kwam Francis Ngannou nog eens in actie in de UFC. De Kameroener is een zeer indrukwekkende MMA-vechter en ook de wereldkampioen in zijn klasse, de heavyweight. Vannacht kon hij zijn wereltitel succesvol verdedigen.

Francis Ngannou is nog niet zo lang de wereldkampioen in de heavyweight, maar de Kameroener is wel een zeer indrukwekkende speler. Zo was hij in zijn carrière al goed voor 17 overwinningen en 3 nederlagen. Deze nacht stond Ngannou wel voor een zware dobber, want hij nam het op tegen de Fransman Cyril Gane, die al 10 keer kon winnen en nog niet had verloren in carrière. Het werd een uitputtingsslag, maar uiteindelijk trok Ngannou na vijf rondes en een decision toch aan het langste eind. Ngannou blijft dus de wereldkampioen, terwijl Gane zijn eerste nederlaag om de oren heeft gekregen.