Matthias Casse maakt favorietenrol waar en heeft in Portugal eerste titel van het jaar te pakken

Matthias Casse heeft in zijn eerste toernooi van het nieuwe jaar meteen de titel kunnen pakken. Onze landgenoot was in de finale te sterk voor de Fin Oskari Makinen. Casse heeft zijn favorietenrol zo helemaal kunnen waarmaken.

Matthias Casse begon het nieuwe jaar met de Grand Prix van Almada. De nummer twee van de wereld was de grote favoriet voor de titel, want volgens Sporza was onze landgenoot de enige speler uit de top 20 van de wereld die er bij was op het toernooi. Casse won vlot zijn vier wedstrijden op weg naar de finale en daar kwam de Belg met Oskari Makinen een Fin tegen. Met nog een anderhalve minuut op de klok kon Casse het duel naar zich toe trekken met een knappe worp, waardoor Casse meteen zijn eerste titel van het jaar te pakken heeft.