Slecht nieuws voor Kim Meylemans: landgenote test positief net voor de Olympische Winterspelen

Vanaf vrijdag starten de Olympische Winterspelen. Ons land heeft nu slecht nieuws gekregen, want Kim Meylemans heeft bij aankomst in Peking positief getest op het coronavirus.

Kim Meylemans, die ons land een medaille moet bezorgen in het Skeleton op de Olympische Winterspelen, heeft bij aankomst in Peking positief getest op het coronavirus. Verrassend, aangezien Meylemans begin januari blijkbaar al positief had getest op het virus.

Het is nu nog onduidelijk wat er met Meylemans zal gebeuren. Ze zit in een quarantainehotel, maar de Olympische Winterspelen gaan wel vrijdag al van start. Het is dus niet duidelijk of ze op tijd terug negatief zal zijn om te mogen deelnemen.