UPDATE: Kim Meylemans verblijft dan toch al in olympisch dorp voor verplichte quarantaine van zeven dagen

Kim Meylemans mocht het quarantainehotel verlaten, maar ze werd aanvankelijk niet naar het Olympisch dorp gebracht. Ze moest namelijk naar een andere locatie waar ze oorspronkelijk nog 7 dagen in quarantaine moest.

Kim Meylemans zal wel mogen deelnemen aan de competitie, maar ze gaat er nog even over nadenken. Na het quarantainehotel moet ze volgens Sporza namelijk opnieuw 7 dagen in quarantaine, wat erop wijst dat ze in totaal 2 weken in isolatie zal moeten gaan met competitie erbij.

Meylemans zelf gaf een update op Instagram. Zo weet onze landgenote niet of ze nog 2 weken in isolatie wel zal aankunnen en daarom is er nog onduidelijkheid over het feit of ze zou deelnemen aan de Olympische Winterspelen of niet.

UPDATE: Meylemans is ondertussen aangekomen in het Olympisch dorp in Yanqing, laat het BOIC weten. Kim zal hier de komende 7 dagen verder opgevolgd worden onder de zogenaamde ‘close-contacts policy’. Dit wil concreet zeggen dat ze zal mogen trainen op de piste, maar dit in afzondering. Ze zal in het dorp afzonderlijk verblijven in een single kamer voor deze periode en tweemaal per dag getest worden.