Sandrine Tas wint rit op Winterspelen maar stelt het zonder persoonlijk record, winst voor Nederlandse legende

Sandrine Tas heeft haar debuut gemaakt op de Olympische Winterspelen. Haar rit op de 1500 meter heeft ze kunnen winnen: iets wat ze de ijsschaatsster nooit meer zullen kunnen afpakken. Al zat er uiteindelijk niet meer in dan de voorlaatste plek.

Sandrine Tas legde haar 1500 meter af in een tijd van 2'03"39. Een nieuw persoonlijk record zette ze daarmee niet neer, maar ze won wel haar rit: altijd toch een prettig gevoel. Het was wel de vraag op welke plaats ze met deze tijd terecht zou komen.

De concurrentie was duidelijk zwaar, zoals dat ook hoort op de Olympische Winterspelen. Tas werd uiteindelijk 29ste op 30 deelnemers en dus voorlaatste. Later komt ze ook nog in actie op de sprintafstanden en de massastart.

OPNIEUW GOUD VOOR WÜST

De gouden medaille ging naar Ireen Wüst, die haar heldinnenstatus in Nederland zo nog wat groter maakt. Wüst is de meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden, dit is reeds haar zesde gouden medaille. Wüst was ook de titelverdedigster op de 1500 meter. Met Antoinette de Jong pakte Oranje ook het brons. De Japanse Miho Takagi behaalde zilver.