Bart Swings haalt geen top 10 op 1500 meter op Winterspelen en Vosté sluit de rij, Nederlander verlengt zijn titel

Het was op de Winterspelen op deze dag vooral uitkijken naar Bart Swings en Mathias Vosté. De 1500 meter was het nummer waarop zij in actie kwamen. Een topresultaat zat er niet in, Vosté werd zelfs laatste. De olympische titel ging opnieuw naar Kjeld Nuis.

Op de vorige Olympische Winterspelen was Bart Swings nog goed voor een zesde plek op de 1500 meter. Inmiddels ligt zijn focus meer op de massastart. Op de 1500 meter was zijn start eerder traag, al is dat niet ongewoon voor Swings. Die kwam nog wel opzetten in het tweede deel van de wedstrijd. Meer dan een dertiende plek leverde zijn eindtijd 1'45"82 niet op.

Mathias Vosté was nog veel verder te zoeken. Vosté, die zijn debuut maakt op de Winterspelen, heeft sinds het oplopen van een liesblessure de goede vorm nog niet teruggevonden. Dat was ook te merken aan zijn tijd: 1'49"93, meer dan vier seconden boven zijn persoonlijk record. Wat hem restte, was de laatste plaats.

DUEL TUSSEN NEDERLANDERS VOOR GOUD

In de strijd om het goud ging het tussen de Nederlanders Thomas Krol en Kjeld Nuis. Titelverdediger Nuis wou zijn olympische titel niet zomaar afstaan en schaatste in 1'43"21 naar een nieuw olympisch record. De gouden medaille is dus ook opnieuw voor hem.