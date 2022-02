Welke Belgen komen vandaag in actie op de Olympische Winterspelen? Een overzicht

Er is al een nieuwe dag op de Olympische Winterspelen aan de gang. Zo werden er al heel wat wedstrijden afgewerkt, maar er komen ook nog wat wedstrijden aan vandaag. Zo komt onder meer Bart Swings nog in actie.

Om 9u30 kwamen maar liefst al vier Belgen in actie op de Winterspelen, want de biatlon 20 kilometer individueel stond op het programma. Onze landgenoten die we hier aan het werk zien, zijn Florent Claude, Thierry Langer, Cesar Beauvais en Tom Lahaye-Goffart.

Ook in het langlaufen is een landgenoot te zien. Zo staan de kwalificaties voor de sprint vrije stijl bij de mannen op het programma en hier is met Thibaut De Marre één Belg te zien.

Tenslotte is het nog uitkijken naar Bart Swings. Onze landgenoot zal namelijk te zien zijn in de 1.500 meter bij het schaatsen. Met Mathias Vosté zal in deze wedstrijd ook een andere Belg te zien zijn in deze discipline.