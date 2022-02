UPDATE Belgen op de Winterspelen: Hanne Desmet naar kwartfinales, Stijn Desmet derde in de B-finale

Er komen vandaag opnieuw enkele landgenoten in actie op de Olympische Winterspelen. Vandaag is het voor ons land op de Shorttrack te doen, want daar komen Belgen in actie op de 1.500 meter bij de mannen en de 1.000 meter bij de vrouwen.

Op de 1.500 meter bij de mannen is het in de Shorttrack de kwartfinales. Daarin is één Belg te zien, want Stijn Desmet is hier in terug te vinden. Onze landgenoot start in de tweede kwartfinale, wat rond 12u zou zijn in ons land.

Ook bij de vrouwen is een landgenote terug te vinden in de Shorttrack. Op de 1.000 meter komt Hanne Desmet in actie. Zij zitten nog in de series en Desmet start in de zesde serie. Deze wedstrijd zou rond 13u Belgische tijd zijn.

Update: Hanne Desmet eindigde tweede in haar reeks en plaatste zich hiermee vlot voor de kwartfinales, die vrijdag geschaatst worden. Stjn Desmet werd in zijn kwartfinale vierde en mocht door de diskwalificatie van een Italiaan rechtstreeks door naar de halve finales. Daarin werd hij uitgeschakeld, maar wel nog opgevist voor de B-finale. In die B-finale schaatste Stijn naar een derde stek. Dat betekent dat hij in totaal dertiende is geëindigd.