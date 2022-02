UPDATE: Hanne Desmet bezorgt België historische medaille op shorttrack, Swings 10de en WR Van der Poel op 10 km

Hanne Desmet komt in het rijtje met olympische heldinnen. Ze heeft België een historische medaille bezorgd op de Winterspelen. Desmet schaatste in de 1000m shorttrack naar een bronzen plak, een fantastisch succes op haar eerste Spelen! Ook de halve finales waren al spannend.

De eerste wedstrijd van de dag voor Desmet was haar kwartfinale. Door als tweede te eindigen in het spoor van Fontana, stootte ze door naar de halve finale. Die draaide uit op een echte thriller. Enkel de top 2 ging automatisch naar de finale, Desmet stak haar schaats nog net voor de Zuid-Koreaanse Lee Yubin over de lijn.

Een verschil van 4 duizendste, maar Hanne was er dus wel bij in de finale. Daarin startte Desmet als grote underdog, desondanks werd haar grote droom wel waar. Nadat Santos en Fontana ten val kwamen, schaatste Desmet naar brons: een medaille op haar eerste Spelen! Het goud was voor de Nederlandse Schulting. Stijn Desmet, broer van Hanne, heeft overigens op de 500m de reeksen overleefd en de kwartfinales bereikt.

Eerder op de dag: de 10 kilometer

De 10 kilometer heeft voor sensatie gezorgd, vooral door de overmacht van Van der Poel. Bart Swings was nog net goed voor een toptiennotering. De Zweed Nils van der Poel verbrak zijn eigen wereldrecord en dat na een aanloop vol ophef na zijn beschuldigingen aan het adres van Nederland.

Van der Poel had zich deze week erg druk gemaakt in Peking. "We kennen soms dopinggevallen, maar dit is de grootste schande in onze sport", brieste hij op een persconferentie. De Zweedse naamgenoot van wielrenner Mathieu van der Poel beschuldigde de Nederlanders ervan te konkelfoezen met de ijsmeester, om het ijs voor hen in de optimale conditie te krijgen.

FANTASTISCHE VAN DER POEL

Wanneer het dan het moment was om de 10 kilometer te schaatsen, zette Van der Poel al die adrenaline om in een fantastische prestatie: het scherper zetten van zijn eigen wereldrecord. Het nieuwe wereldrecord: 12:30.74. Uiteraard leverde het hem ook de gouden medaille op.

Bart Swings schaatste zijn 10 kilometer tegen titelverdediger Ted-Jan Bloemen. Die moest hij wel laten voorgaan, maar Swings werd wel nog verdienstelijke tiende in de eindstand.