Hanne Desmet krijgt zaterdag haar bronzen medaille: "Zelfs de koning heeft me gebeld"

Een historische prestatie was het van Hanne Desmet vrijdag. Als allereerste bezorgde ze België een medaille op een individueel vrouwennummer op de winterspelen.

Een dag later voor de camera van Sporza dringt het besef door tot bij Hanne Desmet wat ze nu net verwezenlijkt heeft. "De reacties zijn niet te tellen. Het is duidelijk een grote medaille voor België", klinkt het.

Dat het een grote medaille is, werd later op de dag nog wat kracht bijgezet door een heel speciaal telefoontje. "We zaten op de bus en iemand zei dat er iemand met me wou bellen, dat was de Koning. Hij heeft me gefeliciteerd, het voelt allemaal zo surrealistisch", glundert Desmet.

Om 12u30 krijgt Desmet haar olympische medaille ook officieel na een ceremonie en woensdag staat de 1.500 meter op de planning. "Mijn favoriete nummer, daar heb ik heel veel zin in", zegt ze nog vol ambitie.