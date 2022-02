Programma Winterspelen: vandaag kan u deze Belgen aan het werk zien

Afgelopen nacht stond er de ijshockey topper Canada-VS op het menu (2-4 voor Team USA) en straks staan er nog heel wat finales op het menu. Maar welke Belgen kan u vandaag bewonderen op de winterspelen?

Om 10 uur starten de Belgische heren aan de 10 km sprint in het biatlon. Voor Belgïe verdedigen Florent Claude, Thierry Langer, Cesar Beauvais en Tom Lahaye-Goffart de driekleur.

Later op de dag, namelijk om 13u20, is het uitkijken naar Kim Meylemans. De Skeletoni heeft al heel wat emoties moeten doorstaan nadat ze door de Chinese autoriteiten als speelbal werd gebruikt toen ze (vals) positief testte op het coronavirus.

Meylemans heeft de negatieve energie omgezet in positieve en in haar helm gestoken. Die is namelijk een design van meerdere positieve woorden zoals proud, smart, talent, fighter... Om 14u55 komt Meylemans een tweede keer aan de bak vandaag.