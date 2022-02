Israel Adesanya blijft wereldkampioen in de middleweight na spannende wedstrijd tegen Whittaker

In de UFC stond deze nacht een spannende wedstrijd op het programma. Zo stonden Adesanya en Whittaker tegenover elkaar in een titelgevecht in de middleweight. De overwinning ging naar huidig kampioen Adesanya.

Israel Adesanya en Robert Whittaker waren aan elkaar gewaagd en er werden zelfs vijf rondes afgewerkt. Uiteindelijk moest de jury een beslissing nemen en zij vonden Adesanya net iets sterker, waardoor hij de wereldkampioen blijft in de middleweight. Een andere wedstrijd waar naar uitgekeken werd, was die tussen Derrick Lewis en Tai Tuivasa in de heavyweight. Tuivasa won uiteindelijk van Lewis met een KO/TKO in de tweede ronde van de wedstrijd.