🎥 Nu wél de favoriet die wint: LA Rams veroveren in eigen stadion de SuperBowl na uitermate spannende clash

Na verrassing na verrassing in de play-offs won in de SuperBowl de favoriet: de LA Rams haalden het van de Cincinnati Bengals in eigen stadion met 23-20. Een bijzondere spannende SuperBowl werd het dan ook. Reeds de 56ste editie van het meest bekeken sportevenement ter wereld.

De Los Angeles Rams waren ook het best begonnen aan de wedstrijd en lieten de eerste touchdown noteren: Odell Beckham Jr. zorgde voor 7-0. De eerste score van Cincinnati was een field goal, na de touchdown van Cooper Kupp stond het zo 13-3. Alles naar wens dus voor de Rams. Na een touchdown pass van Mixon naar Higgins werd het weer spannend (13-10). Dit jaar waren het tijdens de halftime show rappers als Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige en Kendrick Lamar die voor het muzikale spektakel zorgden. Nadien ging de focus opnieuw naar het sportieve: de Bengals gingen erop en erover: ze liepen 13-20 uit. COOPER KUPP FOR THE LEAD!



In de slotfase waren het dan toch de LA Rams die de wedstrijd nog een keertje op zijn kop zetten. Zij maakten hun achterstand helemaal goed en bespeelden handig de klok. Met 23-20 pakten de Rams nog maar hun tweede SuperBowl in de geschiedenis. Cooper Kupp werd uitgeroepen tot MVP.