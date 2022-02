Ward Lemmelijn is dankzij fenomenale eindsprint opnieuw wereldkampioen indoorroeien!

Ward Lemmelijn is één van de strafste topsporters uit ons land. Wereldkampioen indoorroeien was hij al. Lemmelijn heeft die wereldtitel nu ook verlengd. Het zag er lang niet goed uit, maar een fenomenale eindsprint leverde alsnog opnieuw goud op.

Door corona moesten de indoorroeiers het voor het tweede jaar op rij stellen met een online toernooi. Dat had Lemmelijn vorig jaar geluk gebracht, dus waarom niet ook in 2022? In Sporthal Houtemveld in Tienen probeerde Lemmelijn een prestatie te leveren die opnieuw zou resulteren in een wereldtitel.

Lemmelijn kon in de loop van de wedstrijd stilletjes aan opschuiven, van de vijfde plaats naar de tweede plaats. De beste starter, de Rus Vyazovkin, lag zo nog wel altijd op kop. Met een schitterende eindsprint stak Lemmelijn hem nog net voorbij: de tweede wereldtitel op rij was een feit!

NIEUW BELGISCH RECORD

Dat Lemmelijn voor die wereldtitel diep moest gaan, blijkt ook uit zijn tijd: 5'41"7. Een nieuw Belgisch record. Het vorige record werd door de wereldkampioen gevestigd op het vorige WK.