Stijn Desmet verovert WK-brons en doet dat zelfs tot tweemaal toe

Stijn Desmet heeft ons land tweemaal brons bezorgd. Hij speelde dat klaar in Montreal op het WK shorttrack.

Eerst was Desmet goed voor een medaille op de 1500m. Op dit nummer schaatste de Hongaar Shaoang Liu naar de wereldtitel. Desmet moest dan ook nog de Canadees Pascal Dion voor zich dulden, maar kwam wel knap als derde over de finish.

WERELDTITELS VOOR LIU

Sowieso kon Desmet dan al van een succesvol WK spreken. De Belg had nog wel zin in extra eremetaal en dat wist hij te versieren op de 500m. Opnieuw was Liu de beste. De Fransman Quentin Fercoq was tweede en Desmet opnieuw derde.

Medailles pakken op grote kampioenschappen: het zit in de familie. Op de Olympische Winterspelen pakte zijn zus Hanne al brons, nu was het aan Stijn om tweemaal naar een bronzen medaille te schaatsen.