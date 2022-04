Loting bekend: Luca Brecel mag op vijfde WK dromen van eerste overwinning

In 2012, 2017, 2018 en 2019 lukte het Luca Brecel niet om de tweede ronde te halen op het WK in Sheffield. Dit jaar zou dat wel eens anders kunnen zijn.

Om te beginnen: Luca Brecel is dit jaar in de top-16 van de wereldranglijst geraakt en is daardoor reekshoofd in zijn eerste ronde.

Bovendien heeft hij bij de loting een haalbare tegenstander gekregen in de vorm van Noppon Saengkham, het nummer 38 van de wereld.

Higgins in tweede ronde?

Die was er wel al een paar keer bij op het WK en haalde in 2020 nog de tweede ronde, waarin hij heel nipt verloor van Selby.

Als Brecel de eerste ronde weet te overleven, dan zal hij daarin mogelijk tegen John Higgins uitkomen. Die won onlangs nog van hem in de finale van het Tour Championship.