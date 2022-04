🎥 Sensatie op WK snooker: Neil Robertson pakt uit met 147-maximumbreak, maar is toch uitgeschakeld

Gisterenavond was er sensatie op het WK snooker. Neil Robertson pakte uit met een 147-maximumbreak. Ondanks dat werd hij toch uitgeschakeld door Jack Lisowski.

Een maximumbreak van 147 punten. Een grote eer als je elke rode bal kan combineren met de zwarte en daarna alle kleuren van tafel speelt. Eeuwige roem als je dat doet op het WK snooker. Gisteren slaagde de Neil Robertson in dat kunststukje.

Zijn tegenstander Jack Lisowski ging in het 19e frame in de fout en de witte bal rolde in de pocket. Robertson mocht daarna de witte bal herspotten. Wat volgde, was het begin van een maximumbreak. Het publiek was uitzinnig van vreugde en Lisowski feliciteerde hem.

Robertson is niet de eerste die dat gedaan heeft. Hij is de 8e ooit die dat op het WK snooker deed. Ronnie O'Sullivan en Stephen Hendry slaagden daar zelfs 3 keer in.

Ondanks die maximumbreak is Robertson toch uitgeschakeld. Hij moest bijna de hele wedstrijd achtervolgen. Hij kon het op het einde nog spannend maken, maar Lisowski won het 25e en beslissende frame. Lisowski neemt het in de kwartfinales op tegen John Higgins.