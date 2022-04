Delfine Persoon bokst in Dubai in het voorprogramma van Floyd Mayweather

Op 14 mei zal Delfine Persoon in Dubai boksen voor de WBC Silver titel bij de supervedergewichten.

De West-Vlaamse bokst tegen de Franse Elhem Mekhaled op het helikopterplatform van de Burj Al Arab in Dubai. De Franse is nog een ongeslagen profbokster en ook tweevoudig Europees kampioen bij de WBC Interim.

"Ze is wat jonger dan ik en ze is een goede technische bokser. Het zal zeker een harde kamp worden. Voor zo'n titel kan het natuurlijk niet anders dan dat ik tegen een topper moet kampen", aldus Persoon.

De kamp is ook het voorprogramma van Floyd Mayweather. Voor Persoon zou het wel eens haar laatste kamp kunnen worden. "Ik word natuurlijk een beetje ouder maar om nu al te zeggen dat dit mijn laatste kamp is? Ik zal eerst alles zetten op 14 mei en daarna bekijken we alles wel."