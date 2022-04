Matthias Casse op zoek naar Europese titel: "Tonen dat ik goede vorm te pakken heb"

Matthias Casse komt zaterdag in het Bulgaarse Sofia in actie op het Europees kampioenschap judo.

Na de Olympische Spelen liet Casse zich van zijn beste kant zien. Enkel het toernooi van begin deze maand in het Turkse Antalya viel tegen.

“Ik was wat ziek geweest en dat zat nog in mijn lichaam. Het draaide vierkant op de mat”, vertelt hij aan Sporza. “Ik heb geprobeerd om me door de kamp te worstelen, maar op topniveau lukt dat niet.”

De stages waren goed en dus hoopt Casse het beste voor het EK. “Daar wil ik laten zien dat ik de goede vorm te pakken heb en nog altijd tot de wereldtop behoor.”

Ook het WK staat nog op de agenda voor de regerende wereldkampioen en nummer één van de wereld. Dat brengt heel wat druk met zich mee. “Dat maakt deel uit van mijn leven. Ik moet altijd goed zijn, anders kom ik er niet.”