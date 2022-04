Ellen Salens start sterk aan het EK judo in Sofia

Ellen Salens mocht de honneurs waarnemen voor Belgïe op het EK judo in Sofia op vrijdagochtend. Zo won direct haar eerste kamp.

Ellen Saelens kende geen probleem met de Bulgaarse Aleksa Georgieva in haar eerste kamp. In de categorie tot 48 versloeg de Belgische haar tegenstander danzij een waza-ari (al moest de VAR deze fase nog eerst bekijken). In het slot van de partij telde ze haar tegenstandster uit met een armklem.

In de 2de ronde wacht een veel moeilijkere tegenstander. Namelijk Shirine Boukli uit Frankrijk en voormalig Europees kampioene.