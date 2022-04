Hunter Armstrong verbreekt het wereldrecord op de 50 m rugslag

Hunter Armstrong heeft een nieuw wereldrecord gezwommen op de 50 m rugslag. De nieuwe toptijd is 23"71.

Op de Amerikaanse trials voor het WK zwemmen zwom Hunter Armstrong naar een nieuw wereldrecord op de 50 m rugslag. Het nieuwe wereldrecord is nu 23"71. Dat is 9 honderdsten sneller dan het vorige, dat al bijna een jaar oud was en op naam stond van de Rus Kliment Kolesnikov.

"Ik heb hier geen woorden voor", zegt Armstrong. "Ik heb dit altijd al gewild en nu ben ik in de wolken."

Het spreekt voor zich dat Armstrong met zijn nieuw wereldrecord heeft kunnen plaatsen voor het WK zwemmen. Dat vindt plaats in Boedapest van 18 juni tot 3 juli.