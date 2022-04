Matthias Casse is klaar voor het EK in Sofia met een nieuwe trainer

Voor Matthias Casse staat met het EK het eerste internationale tornooi na de Olympische Spelen in Tokio. Dit met een nieuwe trainer, maar met dezelfde ambities.

De trainer van Casse, de Nederlander Mark van der Ham, vertrok plots naar Azerbeidjan waar hij een lucratief aanbod kreeg. Hij wordt nu getraind door Damiano Martinuzzi, een coach met veel ervaring.

Casse komt in Gazet van Antwerpen nog even terug op het vertrek van zijn vorige trainer. “Het was wel degelijk een shock. De eerste paar dagen heb ik het moeilijk gehad.” Sindsdien is de eerste schok weggebt en zijn beide al eens gaan eten.

Met de nieuwe trainer is het niet altijd gemakkelijk communiceren, maar beide trekken hun plan. “We spreken Frans en Damiano's Nederlands gaat steeds beter. Soms moet het echt snel gaan tijdens een wedstrijd en begreep ik aanvankelijk niet alles, maar dat is geen probleem meer. We werken met korte woorden om eventueel bij te sturen tijdens een wedstrijd. Ik pik dat steeds makkelijker op.”

Martinuzzi: “Ik begrijp veel en spreek wat Nederlands. We hebben overlegd. Wat wilde Matthias het liefst? Hij verkiest dat ik Frans spreek, hij begrijpt het en praat het ook goed. Dat ik overnam van Mark, is een beetje natuurlijk gegroeid. Als Mark er eens niet was, nam ik vroeger soms over. En ook voor de Spelen van Tokio heb ik al met Matthias gewerkt.”

Dit EK zal het eerste kampioenschap zijn met Martinuzzi, maar mogelijks ook het laatste volgens Casse: “Als het van mij afhangt, mag de nieuwe coach morgen al komen.” Niet dat hij niet tevreden is over de samenwerking. “Maar Damiano kan dat allemaal niet alleen. Het is gewoon te veel werk voor hem om zich met Toma, mij en de andere elites bezig te houden. Er moet iemand bij komen. Maar het is niet zo dat mijn judo eronder heeft geleden, integendeel.”