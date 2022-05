Dimitri van den Bergh bereikt voor het eerst finale op European Tour maar stuit dan op Nederlander Van Gerwen

Mooie verwezenlijking voor Dimitri van den Bergh: zijn eerste finale op de European Tour. Van Gerwen was in die finale wel te sterk.

Van den Bergh deed in het Duitse Leverkusen mee aan de European Darts Open. In de achtste finales had 'Dancing Dimi' met Martin Schindler al een Duitser aan de kant gezet. De Noord-Ier Josh Rock was de volgende die voor de bijl ging: 6-1 werd het in de kwartfinales.

Zo zat Dimitri Van den Bergh bij de laatste vier. James Wade zou zijn volgende tegenstander zijn, maar meldde af wegens ziekte. Zo kreeg Van den Bergh een vrijgeleide richting de finale, maar zijn finaleplek was daarom niet minder verdiend.

Michael van Gerwen is the Champion 🏆



A third European Tour title of the year for Michael van Gerwen as he beats Dimitri van den Bergh 8-5 to win the 2022 Interwetten European Darts Open.



Superb performance in the final from MvG 👏 pic.twitter.com/ZJT4GktLfv — PDC Darts (@OfficialPDC) May 8, 2022

Dat demonstreerde hij ook in die eindstrijd, door een vroege voorsprong voor Van Gerwen ongedaan te maken. Van den Bergh weerde zich zo goed hij kon, maar de drievoudige wereldkampioen kon later toch definitief afstand nemen. Via 6-4 werd het nadien 8-5: Van den Bergh eervol onderuit in de finale. ​