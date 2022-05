Geen Adam Peaty op het WK zwemmen door een breuk in de voet

Adam Peaty past voor het WK zwemmen. Hij heeft een breuk opgelopen in zijn voet.

Al enkele jaren is Adam Peaty de referentie binnen de schoolslag. Sinds 2015 is hij de wereldkampioen voor de 50 en 100 meter schoolslag. Ook heeft hij het wereldrecord voor beide afstanden. Op de 50 meter was hij de 1e onder de 26 seconden. Op de 100 meter is dat onder de 58 seconden.

Via Twitter heeft hij laten weten dat hij nu moet passen voor het WK zwemmen in Boedapest. Hij heeft eerder deze week een breuk opgelopen in zijn voet. Daardoor moet hij 6 weken rusten.