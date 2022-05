Delfine Persoon ziet kamp in Dubai uitgesteld worden door overlijden sjeik

Delfine Persoon zou zaterdagavond op het dak van het zevensterrenhotel Burj al Arab-hotel in Dubai boksen, op 210 meter hoogte.

De kamp gaat echter niet door, omdat de president van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, overleden is.

Er wordt gekeken om de kamp eventueel maandagavond te laten plaatsvinden, maar er is nog geen enkele zekerheid of dat zal kunnen. Er is 40 dagen van rouw afgekondigd.

Persoon zou spelen tegen de Franse Elhem Mekhaled om de vacante WBC Silver-titel bij de supervedergewichten.

De kamp was het voorprogramma van een duel tussen bokslegende Floyd Mayweather en Don Moore.