Onder meer Jonathan Sacoor en prins Laurent openen de Special Olympics

De Nationale Spelen van Special Olympics Belgium starten op 25 mei. Onder meer Jonathan Sacoor en prins Laurent zullen erbij zijn tijdens de openingsceremonie.

Volgende week woensdag op 25 mei starten de Nationale Spelen van Special Olympics Belgium. Die zullen nog het hele Hemelvaartweekend doorgaan tot zaterdag 28 mei.

Op de openingsdag zal er eerst en Torch Run zijn. Daarna is er vanaf 19 uur de openingsceremonie. Daar zullen ook Jonathan Sacoor en prins Laurent aanwezig zijn.

De Nationale Spelen gaan door in Waals-Brabant. In totaal doen 2737 atleten en 52 unified partners mee, verdeeld over 16 verschillende sporten en aangepaste disciplines.