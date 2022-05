Ariarne Titmus verbetert het wereldrecord op de 400 meter vrije slag

De Australische Ariarne Titmus heeft bij de vrouwen het wereldrecord op de 400 meter vrije slag verbeterd. De nieuwe toptijd is 3:56.40.

In Adelaide heeft de Australische Ariarne Titmus het wereldrecord op de 400 meter vrije slag verbeterd. Ze zwom naar een tijd van 3:56.40. Dat is 6 hondersten sneller dan het vorige wereldrecord. Dat stond op naam van Katie Ledecky.

Titmus is de regerende Olympisch kampioene op de 400 meter vrije slag. Ook is ze de huidige wereldkampioene op die afstand. Op de 200 meter vrije slag haalde ze ook Olympisch goud in Tokio.