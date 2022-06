België heeft voor het eerst sinds 1951 een Europese kampioen in het boksen!

België heeft weer een bokser die klappen kan uitdelen, zelfs Europees kampioen kan worden! Van 1951 is het geleden dat een Belg nog een Europese titel pakte.

Vasile Usturoi had eigenlijk al geschiedenis geschreven door zich te plaatsen voor de finale in de categorie tot 57 kilogram op het EK boksen in het Armeense Jerevan. Zo was het al zeker dat België voor het eerst sinds 1955 een medaille zou pakken op zo'n kampioenschap.

Het kon natuurlijk nog mooie worden, als het goud zou worden. Ook de Armeniër Artoer Bazejan was op die gouden medaille gebrand en had de bovenhand in de eerste ronde. Eens Usturoi overschakelde van verdediging op aanval, nam hij het commando echter helemaal over.

WINST IN RONDEN 2 EN 3

Usturoi won zowel ronden 2 als 3 en zette het kamp om de Europese titel zo helemaal naar zijn hand. De in Roemenië geboren Brusselaar kan huiswaarts keren als Europees kampioen!