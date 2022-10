Belgische nummers 1 blikken vooruit op WK padel: "Iets waar we al weken naar uitkijken, alle spelers doen er alles voor"

Vandaag gaat het WK padel van start, mét België. De Belgische nummers 1 bij respectievelijk de vrouwen en de mannen geven ons een idee van wat van ons land verwacht mag worden.

Het WK padel gaat deze week door in Dubai. In poules van vier landen vindt er drie keer een ontmoeting plaats met een ander land plaats en die bestaat uit drie dubbelwedstrijden. Er kan dus met 2-1 of 3-0 verloren of gewonnen worden. De twee beste landen in elke groep plaatsen zich voor de top acht en dus de kwartfinales. België vaardigt bij de vrouwen en de mannen een ploeg van acht speelsters of spelers af.

De acht geselecteerde vrouwen zijn Helena Wyckaert, An-Sophie Mestach, Laura Bernard, Elyne Boeykens, Dorien Cuypers, Astrid Dierckx, Babette Wyckaert en Michelle Van Mol. Helena Wyckaert (de tweede van rechts op de onderste rij), de nummer 85 van de wereld, is onze enige profspeelster. De Mechelse verhuisde naar Madrid om het op professionele basis te kunnen maken in het padel.

VERSCHILLENDE DUO'S MOGELIJK BIJ DAMES

"Ik denk dat wij een team zijn dat verschillende duo's kan vormen. Waardoor we dus vooraf onze opstelling niet blootgeven aan andere landen", stipt onze beste speelster een troef van Team Belgium aan. "Het teamgevoel zal er zeker zijn en dat is heel belangrijk. Zweden zal het te kloppen land zijn. Als we onze zesde plaats van vorig jaar kunnen herhalen, zou dat zeer mooi zijn."

"Het is spannend, hé", kijkt ze uit naar het moment van de waarheid. "Dit is iets waar we geen dagen, maar weken naar uitkijken. In totaal spenderen we zes weken samen met zowel de mannen als de vrouwen. Dat is een enorm voordeel en uniek voor een land als België. We kunnen allemaal samen trainen, de krachten bundelen en er het beste van maken. We zijn zeker en vast nog beter voorbereid dan andere jaren."

Bij de mannen gaan Bram Coene, Maxime Deloyer, Jeremy Gala, Clément Geens, Laurent Montoisy, Jérôme Peeters, Joris De Weerdt en Alec Witmeur voor België naar het WK. Geens (de vierde van links op de foto bovenaan op de bovenste rij) mag met goede resultaten in de FIP-toernooien als de Belgische nummer 1 beschouwd worden.

MANNENPLOEG BOEKT PROGRESSIE

"Alle spelers doen er alles voor om progressie te maken", verzekert Geens. "Landen als Brazilië, Italië en Frankrijk zijn op papier sterker. Ik heb er wel goede moed op. Als we bij de eerste acht kunnen eindigen, zou dat mooi zijn. Als we pakweg op een twaalfde plek eindigen, is dat minder goed. De ploeg evolueert wel naar een bepaald niveau, we gaan er snel op vooruit."