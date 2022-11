Wisselend succes bij eerste ontmoeting op WK padel: Belgische vrouwen winnen ruim, Belgische mannen verliezen

Zowel de Belgische vrouwen als mannen hebben hun eerste ontmoeting op het WK padel achter de rug. De vrouwen zijn sterk begonnen, de mannen werden meteen met hun neus op de feiten gedrukt.

Bij de dames haalde België in groep B uit tegen Japan met 3-0. Helena Wyckaert (foto) en An-Sophie Mestach zetten de toon Takita en Ozawa in de pan te hakken met 6-0 en 6-1. Laura Bernard en Michelle Van Mol wisten Yamada en Kutsuna te verslaan met 6-2 en 7-5. Ook in de derde dubbelwedstrijd stond er geen maat op de Belgen. Met 6-1 en 6-3 haalden Dorien Cuypers en Elyne Boeykens het van Tokumoto en Tsukamoto.

TOP ACHT LONKT AL VOOR BELGISCHE DAMES

Het ideale scenario dus voor de Belgische damesploeg bij het begin van het WK padel in Dubai. Als onze vrouwen nog één van hun twee resterende ontmoetingen in de groepsfase kunnen winnen, plaatsen ze zich in principe voor de top acht. De mannen hadden in hun groep dan weer weinig in de pap te brokken tegen de Argentijnen.

België moest het met 3-0 afleggen tegen het Zuid-Amerikaanse land. Chingotto en Sanchez zetten met 6-2 en 6-0 Jeremy Gala en Alec Witmeur opzij. Gutierrez en Tello wonnen van Maxime Deloyer en Laurent Montoisy met 6-1 en 6-3. Clement Geens en Jérôme Peeters maakten het wel spannend, maar Di Nenno en Tapia bleken nog te sterk met 6-4 en 7-6 (7/4).