WK padel: België wint bij de mannen, de vrouwen verliezen

Op dag 2 van het WK padel was er wisselend succes voor België. De mannen wonnen, terwijl de vrouwen verloren.

Op het WK padel in Dubai was het tijd voor dag 2 van de groepsfase. De Belgische mannen gingen tegen Nederland op zoek naar hun 1e zege. Laurent Montois en Maxime Deloyer wonnen hun wedstrijd met 6-3 en 7-5. Daarna was het de beurt aan Clement Geens en Jerôme Peeters. Zij wonnen 2 keer 6-1. Ook de laatste partij won België. Bram Coene en Joris De Weerdt wonnen met 6-4 en 7-6. België staat 2e in het klassement. Argentinië leidt.

De Belgische vrouwen speelden tegen Argentinië. Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach verloren met 6-0 en 6-2. Astrid Dierckx en Michelle Van Mol verloren met 6-0 en 6-1. Ook de 3e partij verloor België. Elizabeth Wickae en Elyne Boeykens verloren met 6-4 en 6-2. België staat na 2 dagen 2e in het klassement. Argentinië leidt.