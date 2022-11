WK padel: sprookje van Belgische vrouwen eindigt met vierde plaats, mannen eindigen als zesde

De ontknoping brak aan op het WK padel. Voor de vrouwen was het sowieso al een sprookje geworden, want ze geraakten verder dan verhoopt. Een medaille was wel net te hoog gegrepen.

België speelde tegen Italië voor brons. Mestach en Helena Wyckaert knokten zich naar de zege tegen Pappacena en Sussarello (6-4, 6-7, 6-4). In de andere duels hadden we weinig in de pap te brokken. Het duo Stellato/Vinci versloeg Boeykens/Cuypers (6-2, 6-1). Marchetti/Orsi deed exact hetzelfde tegen Bernard en Elizabeth Wyckaert. De ontmoeting eindigde dus op 2-1, de Belgische dames eindigden heel knap als vierde. Na hun nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinales moesten de mannen nog spelen voor posities 5 tot en met 8. Ze begonnen aan die opdracht met een 2-1-zege tegen Chili. Deloyer en Gala waren dan wel niet opgewassen tegen Ignacio en Javier (6-3, 6-3). De duo's Clement/Peeters en Coene/De Weerdt zorgden wel voor zeges. Santibañez/Walker (6-1, 6-2) en Martinez/Molina gingen voor de bijl (4-6, 6-4, 6-3). BRAZILIË TE STERK VOOR BELGISCHE MANNEN Dat gaf de Belgische mannen de kans om op de slotdag voor plek 5 te spelen. Dat moest dan wel gebeuren tegen de Brazilianen en die trakteerden onze landgenoten op een 2-0-nederlaag. Bergamini en Stefano Flores klopten Deloyer en Montoisy (6-4, 6-4). Campagnolo en João Pedro waren te sterk voor Geens en Peeters met 6-2 en 6-4. Het is dus een hele verdienstelijke zesde plek geworden voor de Belgische mannenploeg.