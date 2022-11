'Dancing Dimi' blijft op de sukkel en plaatst zich niet voor Grand Slam of Darts, ook andere Belgen halen het niet

'Dancing Dimi' is niet aan zijn beste periode bezig en blijft voorlopig op de sukkel. De Grand Slam of Darts zal hij aan zich moeten laten voorbijgaan.

Net als enkele landgenoten stond Dimitri van den Bergh om zich via de kwalificaties te plaatsen voor de hoofdtabel van Grand Slam of Darts, één van de absolute toptoernooien van het seizoen. Van den Bergh kwam uit tegen de Ier Steve Lennon. Het was niet dat Van den Bergh slecht acteerde, maar Lennon had een superdag en dat hielp hem in een spannende strijd over de streep. Het werd 5-4 voor Lennon.

De matige vorm van Van den Bergh sleept nu wel al een tijdje aan. Zo geraakte hij onlangs niet verder dan de tweede ronde op het EK. Zijn nederlaag in de kwalificaties voor Grand Slam of Darts betekent dat hij binnenkort wel eens uit de top 16 van de wereld zou kunnen tuimelen.

ALLE BELGEN NAAR HUIS

Ook de andere Belgen in die kwalificaties konden niet doorstoten naar de hoofdtabel. Vandenbogaerde lag er een ronde eerder al uit. Kim Huybrechts verloor met 5-3 van de Brit Fulwell. Raman won wel 2 partijen en De Decker zelfs 3, maar dat was niet voldoende om de eerste ronde te halen. In de laatste kwalificatieronde moest De Decker met 5-4 de duimen leggen voor de Duitser Schindler.