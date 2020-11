Succesvolle dag voor de Belgen op EK Judo: ook Charline Van Snick heeft bronzen medaille beet

Het is een succesvolle dag voor de Belgen op het EK Judo, want net zoals Jorre Verstraeten is ook Charline Van Snick erin geslaagd om de bronzen medaille te behalen op. Zij won haar kamp om het brons tegen de Spaanse Perez Box.

Charline Van Snick heeft een gelijkwaardig parcours afgelegd als Jorre Verstraeten. Volgens Sporza haalde de Spaanse Lopez Sheriff het van onze landgenote in de kwartfinale, maar in de herkansingswedstrijd won ze van de Zwisterse Kocher. Een duel om het brons dus voor Van Snick en ook deze wedstrijd kon ze winnen. Na een spannende wedstrijd tegen Perez Box, waar zelfs verlengingen aan te pas kwamen, haalde ze de bronzen medaille binnen. Ook Jorre Verstraeten haalde eerder vandaag het brons binnen. Zijn parcours kan u HIER terugvinden.