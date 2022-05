Hij doet het: Ronnie O'Sullivan pakt 7e snookerwereldtitel en evenaart Stephen Hendry

Ronnie O'Sullivan is voor de 7e keer wereldkampioen snooker geworden. Hij versloeg in de finale Judd Trump met 18-13. O'Sullivan evenaart zo Stephen Hendry.

Ronnie O'Sullivan heeft zich vanavond nog maar eens in de geschiedenisboeken geschreven. Hij won voor de 7e keer het WK snooker en doet daarmee evengoed als Stephen Hendry, die de jaren '90 domineerde en op 10 jaar tijd 7 wereldtitels pakte. Ook is O'Sullivan met zijn 46 jaar de oudste wereldkampioen ooit.

Na de 3e sessie eerder op de dag leek de finale nochtans spannend te worden. Judd Trump stond 12-5 achter, maar ging naar een 14-11 achterstand.

In het 1e deel van de laatste sessie liep O'Sullivan meteen weer 17-12 uit. Het was daarna wachten op een 1e echt goede kans om het af te maken voor hem. Trump won na de pauze nog een frame, maar in het 30e frame ging hij in de fout. O'Sullivan profiteerde en maakte het af. Eindstand 18-13.

Iedereen ging recht op de banken staan en applaudisseerde minutenlang voor een geëmotioneerde O'Sullivan, die omhelst werd door Trump.