Dimitri Van den Bergh komt dicht bij tweede Players Championship-titel, maar landgenoot strandt in de finale

Pech voor Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot heeft namelijk verloren in de finale van een Players Championship. Stephen Bunting was in de laatste wedstrijd met 8-4 te sterk voor onze landgenoot.

Geen nieuwe Players Championship-titel voor Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot was wel goed op weg, maar hij is gestrand in de finale. Daarin moest hij het opnemen tegen Stephen Bunting, maar de Engelsman maakte een goede indruk. Stephen Bunting haalde het uiteindelijk met 8-4 van Dimitri Van den Bergh. Jammer, want onze landgenoot kende een knappe reeks voor hij in de finale kwam. Zo schakelde hij onder meer De Sousa uit.