'Dancing Dimi' begint met overwinning aan het verdedigen van zijn titel op World Matchplay

Op de vorige overwinning van de World Matchplay was 'Dancing Dimi' nog de sterkste. Het verdedigen van een belangrijke titel is voor hem een primeur. Onze landgenoot is er alvast goed aan begonnen. Devon Petersen ging voor de bijl met 10-5.

In het begin liet Dimitri Van den Bergh wel enkele missers noteren. In de eerste legs kregen we dus niet de beste Dimi te zien, maar vanaf 2-2 kwam hij stilaan beter in zijn ritme. Dat volstond ook om toch al snel afstand te nemen van zijn Zuid-Afrikaanse tegenstander. Van 2-2 ging het ineens naar 6-2. OP KRUISSNELHEID Van den Bergh was inmiddels op kruissnelheid gekomen en zou zich de overwinning niet meer laten afnemen. Petersen deed nog wel wat hij kon en stribbelde toch nog wat tegen. Het meteen afmaken op de eigen leg lukte niet voor Van den Bergh, maar na de volgende leg was de zege dan wel binnen. De volgende tegenstander van Van den Bergh is Dave Chisnall. Die schakelde de Belg nog uit op het voorbije WK darts.