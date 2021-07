Dimitri Van den Bergh komt vanavond in actie in de achtste finales van de World Matchplay Darts

De Belgische Dartsfans hebben vanavond iets om naar uit te kijken, want Dimitri Van den Bergh komt namelijk in actie. Onze landgenoot neemt het in zijn achtste finale op tegen Dave Chisnall.

Vanavond staan de eerste achtste finales op het programma in de World Matchplay Darts. Zo komt ook Dimitri Van den Bergh in actie. Onze landgenoot zal het echter niet onder de markt hebben, want hij neemt het op tegen Dave Chisnall, de nummer zes van de wereld. Van den Bergh is zelf de nummer 10 van de wereld. Het is de laatste wedstrijd van de avond, dus de wedstrijd vindt rond 23u15 plaats. De topper van de avond vindt om 22u15 plaats. Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, neemt het namelijk op tegen Jonny Clayton, één van de mannen in vorm de laatste maanden. Rob Cross, de nummer vier van de wereld, opent de avond tegen Callan Rydz, terwijl de Pool Krzystof Ratajski het nog zal opnemen tegen Luke Humphries.