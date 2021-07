World Matchplay Darts: Michael Van Gerwen en Gary Anderson hebben ticket beet voor volgende ronde, Nathan Aspinall haalt het na absolute topwedstrijd

Gisteren stonden de laatste wedstrijden van de eerste ronde in de World Matchplay Darts op het programma. Zo hebben Ian White, Nathan Aspinall, Michael Van Gerwen en Gary Anderson zich geplaatst voor de volgende ronde.

Dimitri Van den Bergh kon zich enkele dagen geleden al plaatsen voor de volgende ronde en gisteren werden de laatste wedstrijden van de eerste ronde afgewerkt. Met onder meer Michael Van Gerwen en Gary Anderson kwamen nog enkele echte toppers aan bod.

Toch was de beste wedstrijd van de avond die tussen Aspinall en King. Er werd op een zeer hoog niveau geacteerd, maar Aspinall haalde het uiteindelijk wel met 10-6. Ook Ian White kon zich voor de tweede ronde plaatsen door met 10-7 te winnen van Daryl Gurney.

Michael Van Gerwen had het niet onder de markt tegen de iets minder bekende Damon Heta. Van Gerwen kwam zelfs even op achterstand, maar de Nederlander kon de scheve situatie nog rechttrekken en hij haalde het uiteindelijk met 10-7.

De laatste wedstrijd van de avond ging tussen Gary Anderson en Stephen Bunting. Anderson had meteen een break te pakken en hij had zo ook controle over de hele wedstrijd. De Schot won met 10-5. In de tweede ronde staat een echte topper op het programma voor Anderson, want dan neemt hij het op tegen Aspinall.