Kim Huybrechts verliest opnieuw een Belgisch onderonsje

Kim Huybrechts gaf onlangs in een Belgisch onderonsje Dimitri Van den Bergh partij. 'Dancing Dimi' bleek toen te sterk. Ook in de kwalificaties voor Grand Slam of Darts kwam Huybrechts een landgenoot tegen in de persoon van Mike De Decker.

Belgische onderonsjes blijken Huybrechts niet te liggen, want deze keer trok De Decker dus aan het langste eind. De Mechelaar had Barnsley achtereenvolgens reeds de Engelsman Eddie Lovely met 5-2, de Nederlander Jelle Klaasen met 5-3, en de Engelsman Adrian Lewis met 5-2 geklopt. De Decker en Huybrechts moesten het vervolgens tegen mekaar opnemen met als inzet een ticket op de hoofdtabel. Het was best spannend, maar De Decker haalde het met 5-3 en is dus de tweede Belg op de hoofdtabel van Grand Slam of Darts. Die andere landgenoot is uiteraard Dimitri Van den Bergh. Door zijn ranking was Van den Bergh rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi.