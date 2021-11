Vanaf zaterdag nieuw Dartstoernooi met een groepsfase: bij wie zitten Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker in de groep?

Vanaf zaterdag hebben de supporters van Darts opnieuw iets om naar uit te kijken, want vanaf dan wordt de Grand Slam of Darts afgewerkt. Het toernooi duurt een kleine week en de toppers zijn van de partij.

Opvallend aan dit toernooi is dat er eerst een groepsfase moet afgewerkt worden. De groepen zijn vorige week geloot en Dimitri Van den Bergh zit in groep D bij Stephen Bunting, Ryan Joyce en Rowby-John Rodriguez.

Ook Mike De Decker doet mee aan dit toernooi. Onze landgenoot zit in groep E bij Peter Wright, Gabriel Clemens en Fallon Sherrock. De twee beste spelers van elke groep kunnen zich kwalificeren voor de tweede ronde.

Andere toppers

Uiteraard zijn er nog enkele andere leuke groepen om naar uit te kijken. Zo is de groep des doods misschien wel groep H. Daarin zitten Gary Anderson, Michael Smith, Raymond van Barneveld en Joe Davis.

Ook Michael Van Gerwen krijgt het niet onder de markt. De Nederlander zit in groep G bij Joe Cullen, John Henderson en Lisa Ashton. Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, zit dan weer in groep A bij Ratajski, Schindler en Rafferty.

De topfavoriet om dit toernooi te winnen, is misschien wel Jonny Clayton. De Welshman is aan een uitstekend seizoen bezig met al verschillende toernooizeges en hij zit in de haalbare groep B bij onder meer Mervyn King.