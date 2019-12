Kim Huybrechts opent vandaag WK tegen Nederlands toptalent

Vrijdag start in Londen het WK darts. Antwerpenaar Kim Huybrechts komt op de openingsdag meteen op het podium. Huybrechts treft de Nederlander Geert Nentjes.

Door een matig seizoen zakte Huybrechts weg op de ranking, waardoor hij vandaag al in de eerste ronde aan de slag moet. "Ik sta meer dan zestig plaatsen hoger op de ranking dan mijn Nederlandse tegenstander, maar zo'n eerste wedstrijd op het WK is telkens de moeilijkste", bekent Huybrechts in GvA.

"Daarom is het misschien niet eens een nadeel om de eerste ronde te moeten spelen. Mocht ik het halen, ben ik al warmgedraaid en neem ik het op tegen de voormalige wereldkampioen Rob Cross, die dan nog niet gespeeld heeft."

"De voorbije weken heb ik hard gewerkt en ik heb het goede gevoel te pakken, ondanks de mindere resultaten. Als het geluk af en toe mijn kant zou kiezen, dan komt mijn killerinstinct misschien naar boven. En dan kan er veel gebeuren", besluit Huybrechts.