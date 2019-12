WK darts start vanavond: wat u moet weten

Het wereldkampioenschap darts start vandaag in het Londense Alexandra Palace - ook wel Ally Pally genoemd.

Het WK darts gaat vandaag van start. Het is inmiddels de 27e editie van het toernooi onder de beste dartspelers ter wereld. Het majestueuze toernooi zal twee weken duren. De finale is op nieuwjaarsdag.

De titelverdediger is Nederlander Michael van Gerwen. "Mighty Mike" is ook de nummer één van de wereld. Hij komt op de eerste dag al aan bod en moet het opnemen tegen landgenoot Jelle Klaassen ofwel Kevin Burness.

Belgen en anderen

Ook de Belg Kim Buybrechts staat op het podium de eerste avond. Hij treft noorderbuur Geert Nentjes in de eerste ronde. Dimitri "Dancing Dimi" Van den Bergh komt pas in de tweede ronde in actie. Hij speelt op 21 december tegen de winnaar van het duel tussen Josh Payne en Diogo Portela.

In totaal zullen er 96 darters deelnemen waarvan er meer dan een derde (38) uit Engeland komen. Nederland is met elf spelers het tweede beste vertegenwoordigd.

Prijzengeld

De Professional Darts Corporation (PDC) voorziet een prijzenpot van 2,5 miljoen Britse pond. Daarvan gaat er 500.000 pond naar de winnaar. De runner-up ontvangt een cheque van 200.000 pond.

Een nieuwigheid op het WK is de prijs voor een speler die twee keer een nine-darter lukt. Dat is een spelletje van 501 naar 0 gooien in de minimum van negen gegooide pijlen. De prijs voor de speler die er zo'n twee kan gooien dit WK krijgt zomaar even een som van 100.000 pond op de rekening gezet.