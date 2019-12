Kim Huybrechts na stunt tegen Rob Cross: "Ik heb mijn kansen gegrepen en gewonnen"

Zaterdagavond stond Kim Huybrechts voor een loodzware opdracht op het WK Darts. Onze landgenoot nam het op tegen oud-wereldkampioen Rob Cross en haalde zowaar de overwinning binnen.

Na afloop van de vlotte 3-0 overwinning was Huybrechts bijzonder opgelucht en tevreden: "Dit is echt ongelooflijk. Rob Cross bleef ver onder zijn normale niveau vandaag, daar moet ik eerlijk in zijn. Maar veel meer moet ik daar verder niet achter te zoeken. Ik heb mijn kansen gegrepen en ik heb gewonnen. Ik ben hier dan ook bijzonder gelukkig mee."

Huybrechts krijgt nu wat rust en komt pas op zondag 22 december opnieuw in actie. Dimitri Van den Bergh speelt een dag eerder Josh Payne of Diogo Portela.