WK Darts: Kim Huybrecht schakelt ex-wereldkampioen Rob Cross uit, van Barneveld mag koffers al pakken

Vrijdag trok het WK Darts zich op gang met titelverdediger Michael Van Gerwen die meteen Jelle Klaasen klopte. Zaterdag kwam onder meer onze landgenoot Kim Huybrechts in actie.

Huybrechts ging in de eerste ronde met de nodige moeite voorbij Geert Nentjes en kreeg in de 1/32e finales meteen een hele stevige tegenstander voor de kiezen. Ex-wereldkampioen Rob Cross was namelijk de tegenstander. In de eerste set leken we ons te mogen opmaken voor een spannende partij, maar bij een 1-1 stand ging Huybrechts een eerste keer door de worp van Cross.

Ook in de tweede en derde set ging Huybrechts snel door de worp van de oud-wereldkampioen heen. The Hurricane won de partij zo met 3-0 en plaatst zich voor de volgende ronde van het toernooi. Hij komt de volgende keer pas in actie op zondag 22 december.

Kim Huybrechts whitewashes Rob Cross 3-0 in sets to eliminate the former World Champion! pic.twitter.com/OfrBM5Ogq1 — PDC Darts (@OfficialPDC) 14 december 2019

Verder ging de Litouwer Darius Labanauskas met 3-0 vlot door tegen Matt Edgar en ging de 65-jarige veteraan en dartslegende Peter Lim eruit tegen Luke Woodhouse. Tot slot moet Raymond van Barneveld het toernooi nu al verlaten. De Nederlander kon geen overwinning behalen tegen Darin Young en moet met een 1-3 nederlaag nu al zijn koffers pakken.