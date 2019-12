WK Darts 2020: Nu al drie favorieten huiswaarts, Huybrechts is de grote Belgische hoop

Afgelopen vrijdag trok in Noord-Londen het WK Darts op gang. Het wereldkampioenschap begon in elk geval uitstekend voor onze landgenoot Kim Huybrechts. Er mochten ook meteen enkele grote namen huiswaarts keren.

Laat ons beginnen bij de grote topfavoriet Michael van Gerwen. De Nederlander verloor van zijn laatste 16 wedstrijden er slechts 1 en pakte vorig jaar de wereldtitel door Michael Smith in de finale met 7-3 opzij te zetten. Van Gerwen begon prima aan het WK door zijn aartsrivaal Jelle Klaasen met 3-1 te kloppen in de tweede ronde.

Vier uitdagers Van Gerwen eruit

Mighty Mike heeft heel wat uitdagers, maar enkelen van hen overleefden de tweede ronde niet. Rob Cross -het nummer twee van de wereld- nam het op tegen onze landgenoot Kim Huybrechts. Cross was uiteraard de grote topfavoriet in dat duel, maar ging met een droge 3-0 er al meteen in de tweede ronde uit. Michael Smith die vorig jaar dus nog de finale speelde tegen Van Gerwen verloor zijn partij dan weer met 3-1 van de talentvolle Luke Woodhouse. Beide spelers leken nog niet volledig op toerental en zullen deze vroege uitschakeling moeilijk kunnen verteren.

De afscheidnemende Raymond van Barneveld droomde in Londen van een allerlaatste triomf op het hoogste niveau. 'Barney' maakte geen indruk in zijn partij tegen Darin Young en verloor kansloos met 1-3. Tot slot ging ook het nummer negen van de wereld Ian White eruit tegen 'Giant Killer' Darius Labanauskas. Vorig jaar schakelde de Litouwer ook al Raymond van Barneveld uit.

Overblijvende favorieten

Door de uitschakeling van Smith, Cross, van Barneveld en White liggen er al heel wat favorieten uit. De Schot Peter Wright is er ook eentje om in de gaten te houden. Hij valt telkens op met zijn extravagante kapsels, maar net voor het WK moest hij op een korte tijd wel twee keer zijn meerdere erkennen in potentiële concurrenten.

Eén van die concurrenten was de Welshman Gerwyn Price. Hij schommelt het laatste jaar tussen de tweede en derde plek op de wereldranglijst en won liefst 12 wedstrijden na elkaar tot hij eind november Michael van Gerwen tegenkwam in de finale van de Players Championship. Sindsdien kwam Price niet meer in actie.

Een andere grote naam is die van Gary Anderson. De ervaren Schot klopte op het vorige WK Dave Chisnall in de kwartfinales en leek een stevige uitdaging te gaan vormen voor Michael van Gerwen in de halve finales, maar Mighty Mike stuurde hem met een zware 6-1-eindscore huiswaarts. Er staan wel veel vraagtekens bij de vorm van Anderson die de voorbije maanden met het nodige blessureleed kampte. Maandagavond neemt hij het op tegen Brendan Dolan.