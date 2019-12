🎥 Belgische darter heeft niets dan lof voor vrouwelijke winnaar op WK: "Ze is een held nu"

Het was een geweldige prestatie die zich dinsdag in Alexandra Palace afspeelde. Fallon Sherrock was de eerste vrouw die een wedstrijd won op het WK darts. Belgisch darter Kim Huybrechts juicht het enkel maar toe bij Sporza.

Ally Pally was in trance want Fallon Sherrock nam de maat van haar mannelijke tegenstander Ted Evetts in de eerste ronde op het WK darts. "Meer dan een terechte zege", noemt darter Kim Huybrechts haar prestatie. "Voor het vrouwendarts is dit gigantisch. Ze is nu een grote held."

Fallon Sherrock has etched her name into the darting history books 💁🏼‍♀️



Here’s how she sealed a famous win 👏🏻 #WHDarts pic.twitter.com/qxyzcNfLJF — Live Darts (@livedarts) December 17, 2019

Kim Huybrechts heeft niets dan lovende woorden voor de Britse dame. "Wat ze presteerde is top. Het is al onterecht dat vrouwen ondergeschikt zijn aan de mannen. Het prijzengeld ligt ook helemaal anders. Al is het jammer dat het publiek zich soms tegen Evetts keerde. Maar ze kiezen voor de underdog."

Het moment dat Sherrock geschiedenis schrijft op het WK van de PDC. Wat een emoties. #wkdarts pic.twitter.com/NJ5XvPITA2 — Jeroen Bijma (@JeroenBijma) December 17, 2019

Passie in de regiekamer van ⁦@rtl7darts⁩, na de eerste zege ooit van een vrouw op een man op het WK Darts. HISTORISCH! #DartsWorldChampionship #Sherrock pic.twitter.com/1hGhoePgye — Patrick Leemans (@PatrickLeemans1) December 17, 2019

Voorts denkt Huybrechts vooral aan de reden waarom de dames niet in de picture komen. "Ik vind het raar want fysiek kan er geen reden zijn. En er zijn er nog meer die hun opwachting maken. Zelfs in België. Vrouwen tegen wie ik niet graag zou spelen. Misschien is het bij de mannen iets macho-achtig, maar dat zal wel snel weggaan."

Sherrock was -of wat dacht u- heel tevreden. "Ik beef nog na. Ik kan het nog altijd niet vatten dat ik geschiedenis schreef. Deze is voor alle vrouwen", schrijft ze op Twitter.