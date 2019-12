Fallon Sherrock schrijft geschiedenis op het WK Darts en wint als eerste vrouw ooit een wedstrijd

Sinds vorige week vrijdag is het WK Darts in het noorden van Londen aan de gang. Dinsdagavond won voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi een vrouw een wedstrijd. Fallon Sherrock versloeg Ted Evetts.

Sensatie dinsdagavond in het Ally Pally in Londen. De Engelse Fallon Sherrock was de vierde vrouw die het in de geschiedenis van het WK Darts mocht proberen. Ze kon in elk geval rekenen op de sympathie van het publiek en dat maakte het Ted Evetts.

Evetts leek het grootste deel van de partij de bovenhand te hebben, maar in het slot moest hij toch zijn meerdere erkennen in Sherrock. Ze won de laatste set zelfs vrij eenvoudig. In de volgende ronde treft ze Mensur Suljovic, een speler uit de top tien van de wereldranglijst.

Andere uitslagen:

Ryan Searle-Robbie King 3-2

Cristo Reyes-Lourence Ilagen 3-2

Rowby Rodriguez-Noel Malicdem 0-3

Krzysztof Ratajski-Zoran Lerchbacher 3-1

Ritchie Edhouse-Boris Koltsov 3-1

José De Sousa-Damon Heta 0-3

Jeffrey De Zwaan-Darin Young 3-2