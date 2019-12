Dimitri Van den Bergh zit bij de laatste 32 op het WK Darts na uitstekende partij

Dimitri Van den Bergh heeft zich als laatste speler geplaatst voor de derde ronde op het WK Darts. The Dreammaker was een klasse te sterk voor Josh Payne.

Vooraf waren er wat twijfels over de vorm van Dimitri Van den Bergh. Hij verloor van zijn laatste 10 duels er liefst 7, maar in Ally Pally vond hij zijn allerbeste niveau terug. The Dreammaker won de eerste en de tweede set makkelijk met 3-1 en 3-0. Met een 13-darter, 14-darter en een 11-darter droop de klasse er vanaf.

In de derde set leek Dimitri Van den Bergh wat minder comfortabel te gooien, maar na een misser van Payne maakte hij het met een dubbel 9 af. Met een gemiddelde van 103.81 zette Van den Bergh zelfs het hoogste gemiddelde van het toernooi neer. Hij staat nu net zoals Kim Huybrechts in de derde ronde.